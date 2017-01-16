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Олеся Яхно: За спиной Украины Трамп с Путиным договариваться не будут

Олеся Яхно: За спиной Украины Трамп с Путиным договариваться не будут
Известный украинский политолог Олеся Яхно считает, что напрасно преждевременно россияне уже начинают открывать шампанское, подготавливаясь к инаугурации Дональда Трампа. Как бы не преподносили институт президента в США, решение об отмене болезненных для России санкций может принять только Конгресс, который на сегодняшний момент не будет подымать этот вопрос.

«Нельзя спорить с тем, что Европа переживает кризис и вскоре будет замена элит в некоторых европейских странах, но нужно прогнозировать и анализировать состояние дел по последним событиям, которые произошли в Европе и США. Вашингтон ввел новые санкции и продлил на год принятые ранее, в Брюсселе тоже подтвердили, что санкции против России будут заморожены. Те шаги, которые предприняли европейцы, говорят о том, что ЕС и США сегодня не видят пути для поиска компромисса с Россией, поэтому и продолжают экономическое давление», – отметила политолог.

По ее словам, ошибаются те эксперты, которые говорят, что Трамп с Путиным будут вместе решать судьбу Украины. «Так действительно могло бы быть, если бы у Трампа было подавляющее большинство сторонников в этом вопросе в Конгрессе США, пока симпатиков налаживания отношений с РФ не так много», – считает Олеся Яхно.
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