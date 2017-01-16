Експерт: новий «мовний закон» має зобов’язати Саакашвілі і інших найманців говорити українською

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Відомий політичний експерт і оглядач Тарас Чорновіл в ефірі одного із українських телеканалів прокоментував ініціативу громадських активістів, які нещодавно провели акцію під стінами Конституційного суду України з вимогою відмінити «Мовний закон» Колесніченка-Ківалова.«Закон Колесніченка-Ківалова говорить про те, що не державною, але офіційною другою мовою в Україні може бути визнана російська, навіть в західних регіонах України, тобто можна говорити про те, що цей закон направлений саме на підтримку російської мови, а не на підтримку ще 17 мов нацменшин, як прописано в законі», – зазначив Тарас Чорновіл.На його думку, прийняття цього закону відбулося з певними процедурними порушеннями, тому його необхідно скасовувати, але перед цим задуматися про те, що, скасувавши «Мовний закон» Колесніченка-Ківалова, розпочне діяти закон УРСР про мови УРСР, який скасований також і тут виникає запитання чи можна його відновити. «Якщо його не відновити, тоді повністю «падає» вся система мовної політики в Україні, яка, в першу чергу, передбачає пріоритети українській мові. Тому просто скасувати «Мовний закон» Колесніченка-Ківалова – це безглуздя. Найкращий варіант «Мовний закон» Колесніченка-Ківалова скасувати прикінцевими положеннями нового закону, який має бути ліберальним до інших мов в тому плані, що кожен громадянин України сам має вирішувати, якою мовою користуватися в побуті, але мають бути виключення для чиновників, які зобов’язані будуть користуватися лише державною мовою – українською», – прокоментував Чорновіл.