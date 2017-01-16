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Блогер: Ситуация с курсом гривны напоминает один в один ту, которая случилась в Украине в феврале 2015-го

Блогер: Ситуация с курсом гривны напоминает один в один ту, которая случилась в Украине в феврале 2015-го
Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook поделился своим мнением относительно нестабильного курса гривны в последние три месяца. По мнению блогера, критики деятельности власти пугали граждан разгоном инфляции в связи с повышением минималки еще со середины декабря, как результат народ массово побежал в обменники менять гривны на доллары, чтобы не погореть за инфляции, к тому же история с «ПриватБанком» добавила страхов.

«Сейчас процесс не прекратился, а с получением на руки новых повышенных зарплат оживится, поскольку абсолютное большинство граждан вместо того, чтобы нести деньги в магазины, покупать себе холодильники, телевизоры, пылесосы, побежит в обменники, и этим усилит нагрузку на гривну. Производное от всего этого – колебания курса. Единственное противоядие от этого – госрегулирование и расцвет черного рынка. Лучше будет?», – задается вопросом журналист.

Дмитрий Вовнянко прогнозирует, что может повториться ситуация 2015-го года. «Вы уже забыли, каких высот достигал доллар в феврале 2015-го, в разгар боев за Дебальцево? А почему? А все потому же, потому что испуганные граждане побежали штурмовать обменники, плюс – процесс подогревали несколько банков из-за поребрика. А что случилось дальше? А то, что за некоторое время всю гривну, которую хотели – разгребли, но печатный станок в НБУ не включился, населению понадобились гривны опять – и процесс потек в обратном направлении, пока доллар не провалился ниже 25», – резюмировал блогер.
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