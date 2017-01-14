Блогер: В Украине идет война агитаторов, а не специалистов

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По мнению блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко, в Украине все, кому не лень обсуждают «Гройсмановскую минималку». Надо повышать минималку всем, или нет? Разорит минималка Фопы или нет? Разгонит минималка инфляцию или не разгонит? Все это – темы для профессиональной дискуссии высококлассных профессионалов, результатом которой будет разделение мнений. Одни специалисты настаивают на одном, другие на полностью противоположном.Блогер уверен, общественность примет ту сторону, чьи агитаторы лучше сработают с массами и лучше привьют ей именно свои мысли, истина не будет интересовать никого, тем более что при любых условиях будут и довольные, и возмущенные.«Все это наводит на крайне кислые мысли – когда мы выбираем власть, мы оцениваем не эффективность той или иной команды – мы выступаем судьями на соревнованиях агитаторов. Власть может быть втрое эффективна, и если в оппозиции агитаторы лучшие – капут такой власти. Если же следующая власть будет менее эффективна и приведет к обнищанию – те самые агитаторы объяснят, что надо смотреть шире, что это следствие деятельности «папередников», - отметил журналист.По его словам, единственный способ достичь политического успеха в нашей стране – иметь армию агитаторов, лучшую, чем у противника, потому что противник свою армию агитаторов крепит и укрепляет уже сейчас. «Порадовать могу только тем, что у нас агитаторы, по крайней мере, дерутся между собой – и здесь у нас жесткая конкуренция. Существуют страны, где на агитаторов – монополия. О запоребрике слышали?», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.