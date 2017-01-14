«Что ж ты, фраер, сдал назад»: Пинчук бросился объясняться о своих высказываниях о нейтралитете Украины

Олигарх Виктор Пинчук обратился к украинским СМИ с предложением опубликовать новую колонку с объяснением тезисов о внеблоковом статусе Украины. По мнению украинского дипломата Вадима Трюхана, очень жаль, что несколько человек, которые вытянули все соки с Украины во времена Кучмы-Ющенко-Януковича, и выстроили себе бизнес империи, считают себя некими акционерами всей страны и позволяют себе вести себя по отношению к ней, как сутенер по отношению к проститутке.
«Позиция Пинчука называется «там для них», а «здесь для вас», - совершенно не приемлема. Позиция по отношению к собственной Родине должна быть одна, и не важно где она озвучивается, - в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, в окружении готовых разорвать тебя на куски Путинистам в Москве или где-нибудь еще», – отметил Вадим Трюхан.
Дипломат считает, что критиковать то, что делают другие или откровенно предлагать сдавать Украину по частям ума много не надо и дело не в интерпретации слов. Вопрос на самом деле в понимании глубинных причин того, что произошло. Так действовали в свое время Аденауэр, Ганди, Мандела и другие настоящие лидеры своих народов. С них надо брать пример, и жертвовать собой как они, а не играться в непутевого мессию чужой счет. «Две печально известные публикации на тему войны и мира, что так возмутили соцсети в течение последних двух недель, а также неуклюжие попытки обоих фигурантов объяснить украинцам пост фактум, что «на самом деле имелось в виду нечто иное, чем там написано», еще раз подтверждают известный тезис, - «кухарки править государством могут только в воображении коммунистов», – резюмировал дипломат.