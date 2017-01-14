валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

«Что ж ты, фраер, сдал назад»: Пинчук бросился объясняться о своих высказываниях о нейтралитете Украины

«Что ж ты, фраер, сдал назад»: Пинчук бросился объясняться о своих высказываниях о нейтралитете Украины
Олигарх Виктор Пинчук обратился к украинским СМИ с предложением опубликовать новую колонку с объяснением тезисов о внеблоковом статусе Украины. По мнению украинского дипломата Вадима Трюхана, очень жаль, что несколько человек, которые вытянули все соки с Украины во времена Кучмы-Ющенко-Януковича, и выстроили себе бизнес империи, считают себя некими акционерами всей страны и позволяют себе вести себя по отношению к ней, как сутенер по отношению к проститутке.

«Позиция Пинчука называется «там для них», а «здесь для вас», - совершенно не приемлема. Позиция по отношению к собственной Родине должна быть одна, и не важно где она озвучивается, - в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, в окружении готовых разорвать тебя на куски Путинистам в Москве или где-нибудь еще», – отметил Вадим Трюхан.

Дипломат считает, что критиковать то, что делают другие или откровенно предлагать сдавать Украину по частям ума много не надо и дело не в интерпретации слов. Вопрос на самом деле в понимании глубинных причин того, что произошло. Так действовали в свое время Аденауэр, Ганди, Мандела и другие настоящие лидеры своих народов. С них надо брать пример, и жертвовать собой как они, а не играться в непутевого мессию чужой счет. «Две печально известные публикации на тему войны и мира, что так возмутили соцсети в течение последних двух недель, а также неуклюжие попытки обоих фигурантов объяснить украинцам пост фактум, что «на самом деле имелось в виду нечто иное, чем там написано», еще раз подтверждают известный тезис, - «кухарки править государством могут только в воображении коммунистов», – резюмировал дипломат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
14 янв 2017
5366

Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Снайпер из Чечни Амина Окуева, воевавшая на стороне Украины в районе проведения АТО, заявила, что проживающие на оккупированных Россией территориях люди уже полностью уверенны в том, что ничего

13 янв 2017
5278

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

14 янв 2017
5131

Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков

В случае, если Россия признает террористические «ЛНР» и «ДНР», сразу за этим последует легализация формирований боевиков по осетинскому сценарию, когда их корпуса стали частью ВС РФ, и служба будет

Последние новости

Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!

«Что ж ты, фраер, сдал назад»: Пинчук бросился объясняться о своих высказываниях о нейтралитете Украины

Що треба знати школяру, щоб бути впевненою у собі особистістю

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

У Трампа ще не дали згоди на участь у переговорах по Сирії з Росією - ЗМІ

Порошенко определен самым богатым чиновником Украины, - Forbes

Порошенко: Чехія повертає останки О. Олеся Україні

70% росіян вважають Росію вільною державою - опитування

Дипломат: визит Джо Байдена – это знак уважения к нашей стране и инвестиция в будущее

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Сергей Костинский: «Дождя» не будет в Украине, так как телеканал не признает международное право

Эксперт: в полку украинских коллаборационистов пополнение

Российские спецслужбы вербуют украинских студентов на Донбассе, - ГУР МОУ

Эксперт: Саакашвили напоминает хулигана, который хочет наследить в украинской политике и по-тихому сбежать

В Евросоюзе ожидают от Нидерландов ратификации СА между Украиной и ЕС

Бойовики не бажають виконувати "Мінськ" - Мотузяник

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

 Новости за день