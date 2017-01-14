Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что с легкой руки Пинчука и Филипчука в Украине началась оживленная дискуссия по поводу предложения объявить Украину нейтральным государством. Очевидно, имеется в виду иметь постоянный нейтралитет, как в Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Лихтенштейна. По словам блогера, идея привлекательная, объявил себя «нейтралом» и сиди, радуйся, а еще на армии, какая экономия, но вот те, кто предлагают «нейтралитет» забыли сказать, что объявить себя нейтралом мало, надо чтобы окружающие тебя таким признавали.
«Мы уже имели гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму от России. Остановило это Путина? Господин Янукович в январе 2011 года утвердил Закон о внеблоковом статусе Украины, фактически – тот самый нейтралитет. Ничего не помогло вторгнуться России на территорию Украины», – отметил Павло Правый.
По мнению блогера, нейтралом быть выгодно, все несут тебе деньги, все стремятся купить в твоей стране недвижимость. Недаром нейтральные страны – Австрия, Лихтенштейн, Швеция лопаются от иностранных денег, но, если очередному Гитлеру бахнет в голову и он полезет в нейтральную страну – тот нейтралитет повернется другим боком: страна останется сам на сам с агрессором. «Бельгия в 1914 году попробовала вкусных бубликов «нейтралитета», с того времени предпочитает иметь за плечами что-то надежнее, чем бумажку о нейтралитете», – отметил блогер.
Если говорить о нейтральных странах, то, например, Лихтенштейн, Швейцарию издавна прикрывают спинами страны НАТО. С одной стороны Франция, с другой Германия, а с юга – Италия. Кто будет нападать? Австрия защищена очень мощным персональным соглашением: ее такой сделали страны-победительницы во Второй мировой. Ее нейтралитет пришел на замену оккупации войсками СССР, Англии и США. Соответственно, нападение со стороны любого из них автоматически ведет к войне с другой стороной.
«Мое мнение – для Украины действительно лучше быть нейтральной. Тогда и деньги в наших банках будут хранить соседи, и недвижимость на Черноморском побережье Херсонской области будут покупать, но перед тем, как объявить себя нейтралами, сначала надо обзавестись хотя бы десятком ракет типа Р-36М, более известной в мире как SS-18 Satan с соответствующими боеголовками, а также по паре сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов», чтобы не оказаться в позе Бельгии 3 августа 1914 года», – резюмировал Павло Правый.