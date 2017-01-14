валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»
Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что с легкой руки Пинчука и Филипчука в Украине началась оживленная дискуссия по поводу предложения объявить Украину нейтральным государством. Очевидно, имеется в виду иметь постоянный нейтралитет, как в Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Лихтенштейна. По словам блогера, идея привлекательная, объявил себя «нейтралом» и сиди, радуйся, а еще на армии, какая экономия, но вот те, кто предлагают «нейтралитет» забыли сказать, что объявить себя нейтралом мало, надо чтобы окружающие тебя таким признавали.

«Мы уже имели гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму от России. Остановило это Путина? Господин Янукович в январе 2011 года утвердил Закон о внеблоковом статусе Украины, фактически – тот самый нейтралитет. Ничего не помогло вторгнуться России на территорию Украины», – отметил Павло Правый.

По мнению блогера, нейтралом быть выгодно, все несут тебе деньги, все стремятся купить в твоей стране недвижимость. Недаром нейтральные страны – Австрия, Лихтенштейн, Швеция лопаются от иностранных денег, но, если очередному Гитлеру бахнет в голову и он полезет в нейтральную страну – тот нейтралитет повернется другим боком: страна останется сам на сам с агрессором. «Бельгия в 1914 году попробовала вкусных бубликов «нейтралитета», с того времени предпочитает иметь за плечами что-то надежнее, чем бумажку о нейтралитете», – отметил блогер.

Если говорить о нейтральных странах, то, например, Лихтенштейн, Швейцарию издавна прикрывают спинами страны НАТО. С одной стороны Франция, с другой Германия, а с юга – Италия. Кто будет нападать? Австрия защищена очень мощным персональным соглашением: ее такой сделали страны-победительницы во Второй мировой. Ее нейтралитет пришел на замену оккупации войсками СССР, Англии и США. Соответственно, нападение со стороны любого из них автоматически ведет к войне с другой стороной.

«Мое мнение – для Украины действительно лучше быть нейтральной. Тогда и деньги в наших банках будут хранить соседи, и недвижимость на Черноморском побережье Херсонской области будут покупать, но перед тем, как объявить себя нейтралами, сначала надо обзавестись хотя бы десятком ракет типа Р-36М, более известной в мире как SS-18 Satan с соответствующими боеголовками, а также по паре сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов», чтобы не оказаться в позе Бельгии 3 августа 1914 года», – резюмировал Павло Правый.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
14 янв 2017
5366

Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Снайпер из Чечни Амина Окуева, воевавшая на стороне Украины в районе проведения АТО, заявила, что проживающие на оккупированных Россией территориях люди уже полностью уверенны в том, что ничего

13 янв 2017
5278

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

14 янв 2017
5131

Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков

В случае, если Россия признает террористические «ЛНР» и «ДНР», сразу за этим последует легализация формирований боевиков по осетинскому сценарию, когда их корпуса стали частью ВС РФ, и служба будет

Последние новости

Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!

«Что ж ты, фраер, сдал назад»: Пинчук бросился объясняться о своих высказываниях о нейтралитете Украины

Що треба знати школяру, щоб бути впевненою у собі особистістю

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

У Трампа ще не дали згоди на участь у переговорах по Сирії з Росією - ЗМІ

Порошенко определен самым богатым чиновником Украины, - Forbes

Порошенко: Чехія повертає останки О. Олеся Україні

70% росіян вважають Росію вільною державою - опитування

Дипломат: визит Джо Байдена – это знак уважения к нашей стране и инвестиция в будущее

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Сергей Костинский: «Дождя» не будет в Украине, так как телеканал не признает международное право

Эксперт: в полку украинских коллаборационистов пополнение

Российские спецслужбы вербуют украинских студентов на Донбассе, - ГУР МОУ

Эксперт: Саакашвили напоминает хулигана, который хочет наследить в украинской политике и по-тихому сбежать

В Евросоюзе ожидают от Нидерландов ратификации СА между Украиной и ЕС

Бойовики не бажають виконувати "Мінськ" - Мотузяник

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

 Новости за день