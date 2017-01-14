Дипломат: визит Джо Байдена – это знак уважения к нашей стране и инвестиция в будущее

Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сначала, когда появились первые слухи о визите вице-президента США Джо Байдена в Украину 15 января, показалось, что такой визит выглядел бы не привычно и даже странно, ведь до вступления в должность нового президента США остаются считанные дни.
По словам дипломата, к тому же еще ситуация осложняется непростыми, мягко говоря, отношениями между многими членами команд нынешнего и следующего президентов США, а также еще не выясненным форматом отношений Порошенко-Трамп, в частности в свете истории с поддержкой одного из кандидатов во время избирательной кампании. Однако после того, как Обама наградил Байдена высшей государственной наградой – медалью Свободы все сомнения развеялись.
«Визит вице-президента США Джо Байдена, кстати пятый, после революции Достоинства, который состоится 16-го января, как уже подтвердили в АП, - это знак уважения к нашей стране и инвестиция в будущее. Мы должны гордиться тем, что за четыре дня до завершения своей каденции на посту, этот мужественный и мудрый политик решил побывать еще раз в Киеве. Верю, что все пройдет на высшем уровне, дружить надо не по должности, а по делам. Вряд ли кто-то больше сделал для Украины за последние три года, чем Джо Байден и еще много чего хорошего сделает», – подытожил дипломат.