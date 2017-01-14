Эксперт: в полку украинских коллаборационистов пополнение

Известный политический эксперт и обозреватель Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что впервые после длительного перерыва пообщался, что называется, он-лайн во время двухчасового эфира на радио «Голос столицы» с бывшим дипломатом Василием Филипчуком, который сейчас вновь напомнил о себе украинцам своей скандальной позицией относительно войны на Донбассе.
«Если мягко сказать, то я в шоке... Когда-то, во времена президента Виктора Ющенко, какой Василий Филипчук был прогрессивный и патриотический, как правильно отстаивал интересы Украины и это все без иронии. Самому было неудобно за те собственные непоследовательности. На эфире же рядом с собой вдруг увидел совершенно откровенного коллаборациониста», – написал Черновил.
По его словам, Филипчук ничем особо не отличается от того же Коцабы или Монтян. «Филипчук отличается от откровенных коллаборационистов лишь способностью обволакивать все в дипломатическую оболочку и требовать откровенной капитуляции перед Россией, представляя это все, как защиту национальных интересов. А вообще, это классика грантоедства, когда приспосабливаешься к денежным вливаниям», – резюмировал Тарас Черновил.