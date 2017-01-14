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Эксперт: Саакашвили напоминает хулигана, который хочет наследить в украинской политике и по-тихому сбежать

Эксперт: Саакашвили напоминает хулигана, который хочет наследить в украинской политике и по-тихому сбежать
Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что пока рано давать прогнозы относительно того, как себя поведет новый глава Одесской ОГА Степанов и какие будут у него результаты, но эксперт отмечает, что однозначно будут лучше, чем у «молодой команды» Саакашвили.

«По крайней мере, если Степанов не справится или будет злоупотреблять, то на него всегда будут законные методы воздействия, в отличие от «неприкасаемых», которых ни один контролирующий или правоохранительный орган до сих пор зацепить не рискует «не двигай... – вонять не будет», – написал аналитик.

По его словам, один только ответ Саакашвили на критику президента Порошенко вызывает, как минимум удивление. Тарас Черновил напоминает о том, что СМИ сообщили, что в Одессе, представляя нового главу Одещины, Порошенко обвинил Саакашвили в ряде неисполненных обещаний и заданий, которые ему поручались. Саакашвили же вместо ответа, достойного политика с мировым именем, как он сам заявляет о себе, ответил Порошенко «детской карикатурой». Грузинский оппозиционер опубликовал в Facebook карикатуру, где Порошенко в центре круга из ряда ненавистных для Саакашвили деятелей, а напротив – хорошее фото молодых людей под флагом Евросоюза. «Но, нет ответа: какое отношение сам Саакашвили и его команда имеют к тем хорошим людям и почему тогда, в нарушение всех норм чиновничьей этики, неистовый Михо мчался в Чернигов, чтобы поддержать там «барыгу», это с его слов, Березенка. Все, никаких чисел, никаких аргументов, только оскорбления и грубости. Это так будто вы говорите юному хулигану, что нехорошо бить окна в человеческих жилищах, а он в ответ осыпает вас матом, а потом исписывает ваш дом брутальностями. Противно...», – резюмировал эксперт.
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