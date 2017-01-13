Блогер об отключении телеканала «Дождь»: не признаете Крым украинским – до свидания

Известный украинский блогер и экономист Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook эмоционально прокомментировал информацию о том, что в Украине некоторые эксперты назвали отключение российского телеканала «Дождь» в Украине наступление на свободу слова и возрождением цензуры времен Януковича.
По словам Тараса Загороднего, никто не мешает каждому недовольному отключением «Дождя» подписаться на этот телеканал в Интернете за деньги и продолжать принимать «либеральный» яд русской пропаганды. Также блогер отметил, что ситуация с «Дождем» в очередной раз дала повод задуматься и с удивлением узнать, сколько в нашей стране наивных людей, которые до сих пор верят, что в концлагере возможно существование «свободы слова», а не замаскированной под «свободу» пропаганды. «Если телеканал или какая-то другая иностранная организация, вещая в Украине, публично не признает Крым украинским, какие могут дальше разговоры и дискуссии – до свидания, без разговоров и компромиссов», – резюмировал Тарас Загородний.
Напомним, нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров убрать телеканал из-за непризнания целостности Украины.