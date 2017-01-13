Оприлюднення Савченко «списку» ніякий не злочин і не провокація, а звичайні дешеві тупі понти, – блогер

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, оприлюднивши так званий список українських полонених, нардеп Надія Савченко хотіла зайвий раз нагадати про себе українцям, влаштувавши таку собі піар-акцію, та показати владі, що їй байдуже всі умовляння СБУ.
За словами Павла Правого, у знаменитому «списку Савченко» є українці, яких давно вже поховали, і навіть відомо, де і в яких могилах – про це заявили наші волонтери та представники відповідних спецслужб. Більше того, у розрекламованому «Списку Савченко» виявилися громадяни Росії, яких давно вже обміняли на українських полонених, – про це офіційно заявили дипломати Міністерства іноземних справ Російської Федерації.
«Виходячи зі всього вище викладеного складається враження, що оприлюднення Савченко «списку» ніякий не злочин і не провокація, а звичайнісінькі дешеві, тупі понти, халтура, а сморіду скільки, що захлеснув всю країну», – резюмував Павло Правий.
Нагадаємо, що незважаючи на вмовляння СБУ, Надія Савченко все-таки оприлюднила список всіх полонених українців, які, за її інформацією, сьогодні знаходяться в полоні у бойовиків «ДНР» та «ЛНР».