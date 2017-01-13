Блогер развенчал миф об «оппозиционных СМИ» в России

Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook рассказал о том, что в свое время вел блог на «Эхо Москвы». С российской редакции «Эха» писали, благодарили за сообщения и просили подробно освещать события в Украине, но в один миг все прекратилось, когда цензура пошла в действие.
«Я поехал на фронт к своим ребятам из Киевского казацкого полка им. Т. Шевченко на пограничное КПП Новоазовск и увидел я там, что по КПП Новоазовск стреляли из российской территории ибо не было на украинской стороне ни одного вооруженного террориста «ДНР». Все бои почему-то происходили на границе и стреляли по нам из России. Ребята это видели», – рассказал Дмитрий Вовнянко.
Когда журналист приехал с фронта сразу же написал об этом в блоге на «Ехо Москвы». «Я написал, что на нашей стороне террористов «ДНР» – нет, что стреляют по нам из России, нет никакого «восстания Донбасса» – есть российская агрессия и меня в том убеждать больше не надо», – отметил блогер. По его словам, впервые со дня создания блога на «Ехє Москвы» мое сообщение не напечатали, редактор потребовал, чтобы журналист заменил слово «террористы» и дал ссылку на «достоверный источник», что украинский КПП обстреливают со стороны России.
«В тот день журналистская объективность имени российской либеральной оппозиции, которой так хвастается Венедиктов, для меня закончилась. Какая объективность, если с террориста «ДНР» по его байках про «украинских фашистов» достоверных источников не требуют, а с меня о том, что я на собственные глаза видел – требуют. Это уже не объективность», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.