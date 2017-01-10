Доник: Савченко присущий дух противоречия, поэтому ее нужно попросить не делать то, что попадает под прямое действие УК

Известный украинской военный волонтер и блогер Роман Доник лаконично прокомментировал информацию о том, что нардеп Надежда Савченко, несмотря на продолжительную беседу с работниками СБУ, все-таки опубликовала список украинцев, попавших в плен или пропавших без вести после участия в боях на Донбассе.
По словам Романа Донника, Надя Савченко дамочка специфичная и своеобразная, она из духа противоречия, врожденного ослиного упрямства и паскудства, ну, чтобы просто назло «злочинной владе» будет делать все поперек и наоборот от того, что ей говорят. Исходя из этого нужно попросить ее не делать то, что попадает под прямое действие Уголовного Кодекса, чтоб однозначно и без вариантов. Высока вероятность, что она на зло, именно это и поспешит сделать, прокомментировал волонтер.
Еще один украинский блогер Павел Нусс на своей странице в соцсети написал, что Надежда Савченко открыто бросила вызов Украине и всей украинской дипломатии, которая ищет пути, как, пользуясь минским процессом, освободить десятки украинских защитников из плена. По словам аналитика, с сегодняшнего дня стало окончательно понятно, на чье стороне «играет» Савченко и чьи идеи активно продвигает в Украине.