В своей статье для «Обозревателя» политический эксперт Андрей Пионтковский отмечает, что для Кремля наступивший год может пройти в намерениях привлечь будущего президента США Дональда Трампа к союзу с Владимиром Путиным, вместе достичь определенных общих планов и, в качестве платы за это получить своеобразное разрешение на полную свободу действий в бывших странах СССР, передает replyua.net. Впрочем, Пионтковский уверен в том, что эти планы обязательно проваляться.
По убеждению эксперта, уже по первой реакции Конгресса США совершенно четко можно сказать, что Трамп не сможет игнорировать его решения. От конгрессменов уже прозвучало предупреждение о планах немедленного рассмотрения вопроса о санкциях, если победитель президентской кампании, несмотря ни на что, все же что-то захочет отменить. Пионтковский напомнил, что Дональд Трамп не имеет права на отмену принятых в Конгрессе законов. Будущий президент не сможет и слить Украину, так как она является способным постоять за себя субъектом, а также дать отпор агрессии России. Андрей Пионтковский напомнил, что ранее действия украинской стороны стали причиной провала «русского мира» и проекта «Новороссия».