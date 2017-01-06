Украине не стоит рассчитывать на ЕС в войне с Россией – политолог

Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что Киев должен перестать надеяться на помощь ЕС в противостоянии российской агрессии и в большей мере сосредоточиться на защите своих национальных интересов, передает replyua.net.
«В наступившем году Украина и ЕС могут в большей мере сблизиться, причем в данном случае имеется в виду не только возможность отмены виз. Гораздо важнее здесь ратификация многострадального Соглашения об ассоциации между Киевом и Брюсселем. Однако крайне опасной является ситуация, при которой испытываются крайне больше иллюзии. Дело в том, что сейчас Евросоюз не может преодолеть глубочайший кризис, окончание которого кажется еще очень нескорым, так что на отношения с ЕС украинской власти нужно смотреть без розовых очков», - написал Магда в своем блоге. Политолог также считает, что Украина должна будет противостоять российской агрессии, не надеясь на помощь стран Запада.
Эксперт уверен, что украинской стороне удастся усилить свои позиции при условии, что консолидируется украинское общество и представители элиты смогут создать качественный подход, который поможет защищать национальные интересы.