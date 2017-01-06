Блогер: по ту сторону фронта информационной войны – системный кризис

По мнению известного украинского блогера Павла Правого, последние скандальные «аналитические материалы» и «журналистские расследования» различных журналистов и политических «экспертов» не выдерживают никакой критики и комментариев. Некоторые «журналисты» считают, что Петр Порошенко поручил Виктору Пинчуку через газеты намекнуть руководству США, ЕС и НАТО о готовности президента Украины сдать Кремлю на его условиях Украину.
По словам блогера, такие высказывания отдельных журналистов удивляют именно своим маразмом. «Это же надо завернуть предательство такого масштаба, да еще и через подобную «многоходовочку»! А это значит, что по ту сторону фронта информационной войны – системный кризис. Люди, которые способны нести в прямой эфир то, что нес нардеп Рабинович об Олесе, – выиграть не способны, несмотря на деньги. Люди, которые смогли бездарно «слить» доктора Тодурова – выиграть не способны, несмотря опять-таки на деньги. Люди, на которых работают ничтожества типа блогера Касьянова – выиграть не способны, сколько бы тем Касьяновым не платили...», – резюмировал Павло Правый.