Эксперт: Янукович с Азаровым могут «потянуть» за собой Литвина

Политический обозреватель и эксперт Тарас Черновил в эфире «Громадського радио» высказал предположение, что Генпрокуратура не будет затягивать расследование дела о «харьковских соглашениях» Виктора Януковича относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на 25 лет на территории Крыма и уже весной мы можем ожидать первого приговора Януковичу в госизмене.
По словам эксперта, это дело по сделке может лечь в основу обвинения против Януковича, также оно может пойти по обвинению против экс-премьера Азарова, потому что формально от имени правительства подписывал харьковские соглашения Азаров и подписывал их в совершенно невыгодный Украине способ. «Если там были специальные распоряжения от президента, которые делегировали правительству специальные полномочия подписывать, то дело против Азарова будет тяжело поднимать, но если их не было, то это дело возможно», – отметил Черновил.
Также эксперт отметил, что наверняка, возникнет вопрос и об ответственности председателя Верховной Рады – тогда это был Владимир Литвин, которого еще прятали под зонтиками от яиц, которые летели в его сторону. Если будет доказано, что произошли процедурные нарушения за подписью Литвина, то его можно привлечь к ответственности.