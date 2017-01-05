Эксперт: гости Пинчука в Давосе покажут свое лицо так, как и сам олигарх

Как передает replyua.net, известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что очень интересно будет посмотреть на список нынешних посетителей традиционного ланча олигарха Виктора Пинчука в Давосе, речь идет именно о гостях из Украины, которые рискуют наконец-то показать свое истинное отношение к Украине.
«После того, как Виктор Пинчук стал особенно токсичным, или еще говорят – кислотным, туда поедут очень интересные персонажи, те, которые не могут отказаться от предложения, либо новый статус Пинчука как раз в тему», – написал Черновил.
По его словам, другим олигархам как раз выпала возможность побороться за право перехватить бывшую «ялтинскую инициативу» и продемонстрировать этим свою международную значимость и украинскую патриотичность. Тарас Черновил считает, что это не должна быть государственная, а именно частная инициатива и она достаточно дорогая, но перспективная. Если ее подхватит кто-то из не слишком одиозных, о белых и незапятнаных даже речь не идет, то форум вполне реально возродить и сделать его по истине патриотичным.