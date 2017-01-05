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Нардеп: планы Кисинджера-Пинчука не имеют шансов на успех, как не имели шансов и планы Януковича

Нардеп: планы Кисинджера-Пинчука не имеют шансов на успех, как не имели шансов и планы Януковича
Народный депутат Виктор Чумак прокомментировал статью Виктора Пинчука о возможном компромиссе с Россией для скорейшего восстановления мира.

По словам Виктора Чумака, у него никогда не было иллюзий, что Украина станет членом ЕС или НАТО в ближайшее десятилетие, не потому, что нас кто-то не хочет, а потому что мы даже на 30 процентов не отвечаем формальным критериям. «Мы не сделали пока свое домашнее задание. Более того, сегодня мы его просто позорно проваливаем, но это наш вектор и с него сходить не стоит. Мы это должны осознать», – прокомментировал нардеп.

Также Виктор Чумак акцентирует внимание на том, у него никогда не было иллюзий, что войну на Донбассе можно закончить ценой Крыма. «Никогда нам не видать не то, что мира, даже покоя, пока мы не станем частью путинской «фата морганы» в виде восстановленного СССР. Это его идея фикс. И он от нее не откажется, мы просто должны это осознать», – считает Чумак. Именно, по этому, считает нардеп планы Кисинджера - Пинчука не имеют шансов на успех, как не имели шансов и планы Януковича. Цена для нас очень высока – потеря страны. «Политику делает не патерналистское большинство и испуганные олигархи, а активное меньшинство и оно не согласится с таким планом. Это тоже они должны осознать, нам нужен свой план. Порадовало в этом вопросе и решение президента, по этому в этом вопросе я полностью на его стороне», – резюмировал Виктор Чумак.
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