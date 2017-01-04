Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Известный политический эксперт и политик Тарас Черновил прокомментировал инцидент с нардепом Сергеем Пашинским. По словам Черновила, человек, который выходит подтолкнуть машину с телефоном в одной руке и бутылкой в другой – это что-то новое в динамике. Что касается Пашинского, то медэксперты подтвердили, что входное отверстие рядом с паховой зоной, а выход на ноге ниже, то есть выстрел должен был быть почти вплотную, что не вяжется с объяснением нардепа: «стрелял, защищаясь, уже лежа на земле».
По словам Ченовила, основной вердикт в деле озвучит следствие, поэтому нет смысла предварительно гадать, кто прав, а кто виноват. Фигурант дела один из лидеров Народного фронта, дело было в компетенции полиции и это хорошо, что его для объективности забрала прокуратура. «Удивляет, что нет комментариев активных блогеров Авакова, Шкиряка, Геращенко. Это что – продолжение линии разлома в Народном фронте или дела Пашинского настолько плохие, что решили своего сдать. Так уже было с Мартыненко, но он попал в поле зрения швейцарцев, а с ними Яценюку ссориться не приходилось. Здесь дело чисто внутреннее», – резюмировал эксперт.