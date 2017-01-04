Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

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Известный украинский блогер Павло Правый вспоминает о том, как одиозный нардеп Вадим Рабинович в прямом эфире кричал на всю Украину: «Почему Олесь стал нужен лишь после смерти? Почему за последние 10 лет его никто не пригласил в Украину?». По словам блогера, после таких слов Рабиновича не смеяться надо, а плакать.«Да, Олесь умер 72 года назад. Да, Рабинович не знал. Да, Рабинович вообще не знал, кто такой Олесь пока не возник повод «облить» помоями власть. Ну, не попал и немного опозорился. Ничего, скоро это все забудется. Электорат, он быстро такое забывает. Мне лично гражданин Рабинович, который вдруг нацепил вышиванку и полюбил украинский народ, не интересен и смеяться я с него не собираюсь. Мне на самом деле страшно, потому что сотни тысяч, если не миллионы людей смотрели эту передачу, и аплодировали господину Рабиновичу, потому что тоже не знают, кто такой Олесь и им, честно, на него плевать. Главное, чтобы был повод повыть насчет «зрады», – написал блогер в Facebook.По его словам, в любой другой стране после такого «интеллектуального выступления» Рабинович стал бы политическим трупом, но только не в Украине, здесь электорат ему простит, ведь много украинцев сами не знают, кто такой тот Олесь и фамилия его им не интересна, им интересно лишний раз непонятно в чем упрекнуть власть.