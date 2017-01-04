Дипломат: заявление Марин Ле Пен – это точка невозврата для нее и для Украины

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Дипломат и директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина Вадим Трюхан эмоционально высказался о кандидате в президенты Франции Марин Ле Пен. По мнению дипломата, ни разу раньше ни один политик с реальными шансам на президентство в демократической стране, и то с президентской формой конституционного строя, не позволял себе насколько грубо пренебрегать международным правом.Вадим Трюхан считает, что по сути Марин Ле Пен заявила о «законности аннексии Россией Крыма», поэтому реакция СБУ и МИД правильная. «Мадам Ле Пен должна быть объявлена персоной нон-грата немедленно. И не только она, а и те ее соратники, которые повторяют в своих выступлениях ее риторику. Политики и политические партии, которые финансируются Кремлем, должны наконец быть оглашены, их перечень надо безотлагательно опубликовать. «Героев», которые продаются за 30 серебренников своим путинским кураторам, должны знать все», – отметил Трюхан.По его мнении, Украина должна занимать последовательную жесткую позицию по отношению к любому политику или партии, которая позволяет себе заявления, которые противоречат международному праву и реальному положению дел в вопросе агрессии России против Украины. Государство Украина, украинская дипломатия, украинское гражданское общество, политические партии, СМИ и бизнес должны усилить работу с нашими партнерами за рубежом в направлении разъяснения сути событий, которые происходят в Украине, Европе и мире с началом реализации Россией агрессивной «неоимперской» внешней политики.«Французам надо напомнить историю с Эльзасом. Исходя из логики мадам Ле Пен, Франция незаконно оккупировала, в свое время, эту территорию и должна добровольно отдать ее Германии. Абсурд? Конечно, как и ее заявление о «законности» аннексии Крыма», – резюмировал Вадим Трюхан.