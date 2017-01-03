валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще со времен Леонида Даниловича привык сидеть на большом финансовом подсосе из бюджета, прибегает белый пушистый зверек из тундры – у него просыпаются мощные патриотические инстинкты.

«Олигарх Виктор Пинчук оказался как раз таким бизнесменом, который не хотел прощаться с финансовым подсосом, поэтому и начались вопли о том, что преступная власть отжимает непосильным трудом нажитый бизнес. Трубно-колесная компания «Интерпайп» Пинчука банкрот уже более года. Уважаю все же господина Виктора Пинчука, держался он до последнего, вместо того, чтобы поступить на курсы основ бизнеса», – отметил Павло Правый. Блогер спрогнозировал, что, как и ожидалось, Виктор Пинчук здесь не последний, продолжение обязательно будет.

Напомним, ранее в одном из СМИ Пинчук призвал украинскую власть пойти на «болезненные компромиссы» ради мира с РФ, а также на некоторое время исключить вступление Украины в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Чому Росія ненавидить Бандеру
Важное за сутки
03 янв 2017
13438

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

03 янв 2017
11640

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера,

Последние новости

Ківа роздмухав черговий сексистський скандал

Березовець розповів за яких умов Україна отримає летальні озброєння

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Полторак розповів яке угрупування росіян протистоїть українській армії на Донбасі

Манн о планах Трампа в отношении экономики США

Посол України в США розповів про зустріч Трампа і Порошенка

Внешний долг России составил 519,4 миллиардов долларов - эксперт

Німеччина ужорсточить міграційне законодавство

Скандал в Италии: католический священник обвинен в сутенерстве и хранении порнографии

Половина американців сумніваються у лідерських якостях Трампа

Книга Гитлера "Mein Kampf" более не является бестселлером в Германии

Блогер: Обама пытается наверстать все то, что «профукал» на протяжении восьми лет

Блогер: більшого приниження Франції годі уявити

Футбольные фанаты "Челси" получили тюремные сроки за расизм

Стало известно, какие звезды будут выступать на инаугурации Трампа

У РФ банки падають за «ефектом доміно» (відео)

Доник: история с Пашинским - обыкновенный вброс, но важно не это

Муждабаев рассказал, что будет происходить в Украине после обнародования "Плана Пинчука"

Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі

В Ватикане открылся первый McDonald's

 Новости за день