Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще со времен Леонида Даниловича привык сидеть на большом финансовом подсосе из бюджета, прибегает белый пушистый зверек из тундры – у него просыпаются мощные патриотические инстинкты.
«Олигарх Виктор Пинчук оказался как раз таким бизнесменом, который не хотел прощаться с финансовым подсосом, поэтому и начались вопли о том, что преступная власть отжимает непосильным трудом нажитый бизнес. Трубно-колесная компания «Интерпайп» Пинчука банкрот уже более года. Уважаю все же господина Виктора Пинчука, держался он до последнего, вместо того, чтобы поступить на курсы основ бизнеса», – отметил Павло Правый. Блогер спрогнозировал, что, как и ожидалось, Виктор Пинчук здесь не последний, продолжение обязательно будет.
Напомним, ранее в одном из СМИ Пинчук призвал украинскую власть пойти на «болезненные компромиссы» ради мира с РФ, а также на некоторое время исключить вступление Украины в ЕС.