Много было криков о том, что наши дипломаты сдали интересы Украины в Совбезе ООН, и как теперь Израиль будет системно наказывать Украину за «антисемитизм». По словам известного украинского блогера Павла Правого, тот, кто устраивал скандал вокруг голосований Украины сейчас сидит ниже травы, потому что премьер-министр Нетаньяху оказался похлеще Януковича.
Генпрокуратура Израиля заявила, что расследование в отношении премьер-министра Израиля продолжается. Против Биньямина Нетаньяху, который обвинял не только Украину, но, потеряв обоняние, бросился на США – в Израиле возбуждено серьезное криминальное дело. Слито информацию о том, что Нетаньяху получал миллионы, ниточки от которых тянутся в Кремль. Там назревает грандиозный провал всей путинской сети.
«Обама, конечно, тряпка. На протяжении восьми лет ползал перед Нетаньяху и Путиным. И вот, когда он уже никто, вдруг американские спецслужбы набрались отваги, и более того, оказалось, что они могут эффективно действовать и имеют для этого и возможности, и необходимую информацию. К инаугурации нового президента США от Республиканской партии остается чуть больше двух недель, но уже сейчас становится понятно, что Путин вряд ли получит долгожданное облегчение от дружбы с Трампом, который вряд ли захочет стать самоубийцей», – прокомментировал Павло Правый.