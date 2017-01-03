Антироссийские настроения в США только усилятся - Пионтковский

В своей статье для сайта «Гордон» известный в России политический эксперт Андрей Пионтковский заявил, что заявления новоизбранного американского президента Дональда Трампа будут только способствовать усилению в США антироссийских настроений, передает repolyua.net. По мнению эксперта, вполне неожиданно республиканец расширил и сделал более радикальным антипутинское движение в своей стране. По мнению эксперта, если в дальнейшем действия Трампа будут такими же, то стоит ожидать усиления антипутинских тенденций в американской политике.
Помимо этого, Андрей Пионтковский добавил, что в перспективе импичмент Дональда Трампа очень вероятен. Вместе с тем, политический эксперт не исключает, что в Сенате могут отказаться от утверждения кандидатуры руководителя нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность американского госсекретаря. «Постоянные заявления Трампа о его поддержке Путина в значительной мере повлияли на то, что представители американского истеблишмента сплотились против Путина», - отмечает Андрей Пионтковский.
Как уже сообщалось, известный финансист Джордж Сорос недавно озвучил мнение, что от Дональда Трампа не стоит ожидать политики, направленной на защиту демократии.