Блогер: Трамп начинает понимать, в какой капкан он попал

Последние санкции, которые президент США Барак Обама ввел против российских дипломатов, не столько подрывают экономику России, сколько ставят Трампа в жесткие рамки в отношении Путина. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и экономист Тарас Загородний.
«По сути, экономические санкции не могут быть сняты с России, пока не будут отменены санкции по поводу вмешательства в выборы, а этого не хочет Трамп, поскольку пахнет импичментом и тюрьмой. Теперь демократы и республиканцы в Конгрессе гонят его, как волка по красным флажкам. Теперь каждая его попыткам сказать доброе слово в адрес Путина и умирающей империи будет смотреться через лупу «А не продался ли ты москалям, родимый?», что также пахнет импичментом и местами не столь отдаленными», – прокомментировал блогер.
По его словам, на практике это означает, что в отношении Украины, как минимум будет проводиться двойная политика. Если и не дадут перспектив НАТО, то дадут статус союзника вне НАТО и дадут денег на перестройку армии, что лучше для нас, чем пустые обещания «защитить, как член НАТО». Как максимум – давление будет усиливаться, потому что Трампу очень не захочется в тюрьму и придется доказывать свою «антироссийскость» на каждом шагу.
«Понятно, что Обама не для Украины так старается, а чтобы побольше свиней подложить Трампу и привести к власти демократов, но у Барака есть еще время порадовать Киев на протяжении 18 дней, когда Трамп официально вступит в должность», – подытожил Тарас Загородний.