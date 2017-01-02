Блогер: За Коломойским, который идет по пути Курченко, уже выстроилась целая очередь

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что олигарх Игорь Коломойский не первый, кому приходится расплачиваться за воровство государственных денег, первым был Сергей Курченко. И Коломойский с Боголюбским не последние, цитирует блогера replyua.net.
По словам Павла Правого, некоторые украинцы разочаруются, но Ахметов удержится, а вот Таруте, Бойко, Шуфричу, Левочкину, Фирташу, Балогам, Жеваго – не позавидуешь. «И «преступная власть» тут ни при чем. Просто они – не бизнесмены, они – «смоктальщикы» государственных денег. Когда твой банк, фирма, завод живет за счет сосания из бюджета, когда ты имеешь бизнес, благодаря тем, кто сидит в высоких кабинетах и обеспечивает тебя халявными заказами – это не бизнес», – отметил блогер.
Павло Правый подчеркивает, что тот будет умнее, кто возьмет пример с Коломойского – быстро лишится всего, чего только можно, и поедет в Цюрих или Лондон – доживать. Тот, кто глупее – будет пытаться по привычке, покупать «крышу» во власти, чтобы им и в дальнейшем позволяли сбывать через государство гнилые консервы и дырявые сапоги. «Сейчас происходит очищение Украины не от олигархов. Сейчас страна очищается от паразитов. Трудно очищается, а, когда глисты выходили легко? Процесс первоначального накопления капитала затянулся, но наконец-то закончился. То, что в стране все радикально меняется, доказывает список самых богатых людей в 2016 году, сравните его с 2014 годом. Это и есть главная победа и главный результат 2016 года», – подытожил Павло Правый.