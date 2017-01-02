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Блогер предложил сравнить достижения Украины и России в 2016 году

Блогер предложил сравнить достижения Украины и России в 2016 году
Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook предложил своим подписчикам сравнить достижения, которые на протяжении прошлого года удалось достичь в двух странах.

По словам Мирослава Олешко, если говорить об Украине, то следует вспомнить электронные декларации, э-госзакупки, арест сотен коррупционеров, контрактную армию, повышение зарплат военным, пограничникам, увольнение судьей, усовершенствование армейской техники, санкции против РФ, освобождение военнопленных, выполнение всех условий для безвизового режима с ЕС, избежание дефолта и национализацию крупного банка без ощутимых последствий. Мирослав Олешко отмечает, что также можно вспомнить много чего другого позитивного, что удалось сделать украинцам во время войны.

«В той же России вообще стабильность: за год ничего не изменилось, кроме падения двух самолетов с сотнями человек из-за президента террориста, но это не мешает украинским критикам и кремлевским пропагандистам продолжать плакать и говорить, что в Украине вообще ничего власть в лице президента Украины за год не сделала», – отметил блогер.
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