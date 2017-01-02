валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців
Відомий український блогер Аркадій Поважний напередодні різдвяних свят згадав творчість Миколи Гоголя, зокрема його повість «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

«Тільки зараз усвідомив чому гоголівський Вакула мені з юних літ чомусь був неприємний. По-перше – не дотримується обіцянок, це видно із діалогів, він обіцяє щось зробити, але йому чомусь «ніколи», навіть для коханої дівчини зробити скриню, яку видно давно пообіцяв. По-друге не послідовний – то він глибоковіруючий, богобоязливий і тут же дає копняка «коляднику», що не дозволила б собі віруюча людина, знаючи, що так робити ні в якому разі не можна», – написав блогер у Facebook.

За його словами, по-третє – Вакула дає, не замислюючись, обіцянки, які неможливо виконати (черевички, які носить цариця), а коли дівчина ще більше унеможливлює завдання – дістати черевички ті самі, які носить цариця, знову забуває про богобоязливість і шукає помочі у Чорта. В-четверте – «хитрожопий», хитрощами приєднується до запорожців аби вирішити свої справи, плазує перед царицею. В-п’яте – виявляється свинею невдячною, Чорта міг би просто відпустити, так ні, після зробленої йому послуги, він «віддячив» відшмагавши того, хто йому допоміг, підсумував Поважний.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день