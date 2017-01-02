Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

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Відомий український блогер Аркадій Поважний напередодні різдвяних свят згадав творчість Миколи Гоголя, зокрема його повість «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».«Тільки зараз усвідомив чому гоголівський Вакула мені з юних літ чомусь був неприємний. По-перше – не дотримується обіцянок, це видно із діалогів, він обіцяє щось зробити, але йому чомусь «ніколи», навіть для коханої дівчини зробити скриню, яку видно давно пообіцяв. По-друге не послідовний – то він глибоковіруючий, богобоязливий і тут же дає копняка «коляднику», що не дозволила б собі віруюча людина, знаючи, що так робити ні в якому разі не можна», – написав блогер у Facebook.За його словами, по-третє – Вакула дає, не замислюючись, обіцянки, які неможливо виконати (черевички, які носить цариця), а коли дівчина ще більше унеможливлює завдання – дістати черевички ті самі, які носить цариця, знову забуває про богобоязливість і шукає помочі у Чорта. В-четверте – «хитрожопий», хитрощами приєднується до запорожців аби вирішити свої справи, плазує перед царицею. В-п’яте – виявляється свинею невдячною, Чорта міг би просто відпустити, так ні, після зробленої йому послуги, він «віддячив» відшмагавши того, хто йому допоміг, підсумував Поважний.