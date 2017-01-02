Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook поделился впечатлением от новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко.
«Смотрели всей семьей. Согласились, что поздравление достойное. Как по мне – взвешенный и хороший ролик, красивая, от сердца речь без «зрады» и без «ура-победы», осторожный оптимизм. Может, даже слишком осторожный», – прокомментировал блогер.
По его словам, о молочных реках не было обещаний, но и не было привычного «надо держаться, у нас тяжелые времена». Блогер предполагает, что, возможно, именно поэтому тролли и критиканы в соцсетях практически не трогали приветствия, сосредоточившись на обгаживании вояжа Петра Порошенко и американских сенаторов на линию фронта. «Я уже свою мысль выразил, могу повторить еще: это не предмет для серьезного анализа. Это – к психиатру или наркологу», – отметил блогер. «Порошенко очень постарел за эти два года, немного сдал физически, усталость видно невооруженным глазом, но морально, по всему видно, у президента все в норме», – подытожил Павло Правый.