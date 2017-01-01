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Статья Пинчука - еще один индикатор для украинского общества - блогер

Статья Пинчука - еще один индикатор для украинского общества - блогер
Украинский блогер Аллан Левитов на своей странице в Фейсбуке сообщает, что статья Виктора Пинчука в англоязычном издании «The Wall Street Journal» стала еще одним ярким индикатором для сознательных украинцев и политикума, - передает replyua.net.

Блогер сообщает: «Те, кто проповедует «зраду», в частности Касьянов и Найем, радостно поддержали план Виктора Пинчука по капитуляции Украины. Те, кого называют «порохоботами», стали твердить, что Пинчук – сволочь, и никакие его планы для Украины неприемлемы. Предложение Пинчука стало индикатором, и теперь каждому понятно, кто какие интересы отстаивает». В комментариях к этому посту пользователи социальных писали: «Хотя Найем раскритиковал Пинчука по пунктам, он также заявил, что виновата, оказывается, в пинчуковской статье тоже власть! Получается, что Найем сам себя к власти не относит. Что он тогда в ВР делает? А во вторых, его ничуть не смущает, что к украинской власти Пинчук обращается на английском и в WSJ. Мысль о том, что у статьи совсем иной адресат, в голову, видимо, не приходит».

Также Сергей Таран в Фейсбуке писал: «К Пинчуку у меня только один вопрос: почему, вместо того, чтобы обратиться к украинцам, он для публикации своей статьи об украинской капитуляции избрал англоязычное издание? К кому на самом деле он обращался?»
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