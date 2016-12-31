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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»
Деякі блогери і журналісти сьогодні почали розповідати про те, що президент України Петро Порошенко записав заздалегідь своє новорічне звернення до українського народу і, напевне, рвонув до своєї вілли в Іспанії на відпочинок. За словами відомого українського блогера Павла Правого, «зрадофіли» прогадали, бо Порошенко рвонув до українських вояків в Широкіно на фронт.

«Якщо вас обурюють дешеві, продажні плітки деяких журналістів і блогерів, не витрачайте на них часу і нервів. Зрозумійте, більшість з тих, хто критикує Порошенка, виконують чиєсь замовлення або розмірковують так, як самі б могли вчинити, будучи на місці Гаранта. Тому Порошенко – це Порошенко. Це – президент країни, що воює з найпотужнішою у світі за ресурсами армією фашистської держави», – прокоментував Павло Правий.

За його словами, Порошенко сьогодні не просто відвідав з американськими сенаторами Донбас, а й подарував військовим 6 «Хамерів», 6 БПЛА, 1 катер і 10 снайперських гвинтівок «Баррет». Все придбано на особисті гроші президента. «Блогерів дивує, навіщо Липецька фабрика «Рошен»? Саме для цього – купувати на прибутки від продажу росіянам цукерок гвинтівки для відстрілу «рашистів», – резюмував Павло Правий.
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