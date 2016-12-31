Победы Украины, которыми стоит гордиться

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook предложил своим читателям вспомнить, как известные, так и малоизвестные поводы для гордости нашей страной. «Прочитайте и поймите, дорогие украинцы, что вы живете в классной стране с шикарными людьми», цитирует журналиста replyua.net.
Океанский рыболовный флот Украины впервые с 1996 года перечислил дивиденды в госбюджет страны. Систему ProZorro внедрено для госзакупок в оборонной отрасли. Украинские врачи стали пионерами в создании инновационной технологии искусственного оплодотворения. Запущено резонансное Е-декларирование. Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли новым саркофагом. Отправили в запас последнюю волну мобилизованных воинов в АТО. Украинские программисты вошли в рейтинг лучших в мире. Украинская исполнительница Джамала победила на Евровидении-2016.
«Одной из главных гордостей Украины есть то, что третий год подряд украинцы дают отпор третьей за мощностью армии мира. Это значит, что победа будет за нами. Всему миру назло – победим, ведь пока наш враг истощается, мы укрепляемся и вооружаемся», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.