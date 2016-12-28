Евгений Магда о презентации общественного движения «РУНА»: Кукловоды Савченко поспешили и могут «обнулить» ее рейтинг окончательно



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«Идея демонтажа украинского государства снизу выглядит для Кремля довольно привлекательной. Тот, кто следит за украинской политикой, вспомнит, как полгода назад Савченко уже открыто заявила о допустимости федерализации Украины, за этими словами один в один прослеживаются цитаты Виктора Медведчука, личное знакомство с которым парламентарий отрицает», – отметил Магда. По его словам, расчет на популизм вполне оправдан, ведь уже три года украинцы живут в условиях постоянного стресса, что ни день, то неожиданности, поэтому вполне могут поддаться на популистские идеи, лишь бы наступил просвет.

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Горячая тема: Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!» Как передает replyua.net , известный украинский политический эксперт считает, что презентация движения «РУНА» имеет две цели. Во-первых, показать украинскому обществу, что исключение Савченко из фракции «Батькивщина» – это не досада, а победа, ведь Савченко начинает свой путь в политике. Во-вторых, люди, которые стоят за Савченко, не боятся пожертвовать рейтингом нардепа и идут ва-банк, преследуя главную цель – донести украинцам, как нужно урегулировать конфликт на Донбассе.«Идея демонтажа украинского государства снизу выглядит для Кремля довольно привлекательной. Тот, кто следит за украинской политикой, вспомнит, как полгода назад Савченко уже открыто заявила о допустимости федерализации Украины, за этими словами один в один прослеживаются цитаты Виктора Медведчука, личное знакомство с которым парламентарий отрицает», – отметил Магда. По его словам, расчет на популизм вполне оправдан, ведь уже три года украинцы живут в условиях постоянного стресса, что ни день, то неожиданности, поэтому вполне могут поддаться на популистские идеи, лишь бы наступил просвет.