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Коханивський: Украинцы, не будьте легкомысленными! Россия реализовывает план по уничтожению Украины уже 300 лет!

Коханивський: Украинцы, не будьте легкомысленными! Россия реализовывает план по уничтожению Украины уже 300 лет!
Николай Коханивський, лидер добровольческого движения ОУН, прокомментировал озвученный в РФ план по уничтожению украинцев и Украины, отметив, что время никак не меняет Россию, и за триста лет не произошло никаких сдвигов, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«План по уничтожению Украины в РФ реализовывают уже триста лет, и к таким заявлениям нельзя относиться легкомысленно. Достаточно вспомнить страшные репрессии, три голодомора и резню Меньшикова. Такие заявления очень серьезные, и тут уже нужно начинать думать, кто останется, - Москва или Киев? Злой мир не меняется, и украинцам нужно бороться, брать в руки оружие. Московская империя должна исчезнуть, сдохнуть, украинцы должны ее раздавить», заявил Коханивський.

Он уверен, что у Украины только один сценарий – нужно добиваться уничтожения соседней страны-агрессора. «Нужно понять, что Москва не отпустит Украину, каждая передышка временная. Чтобы Московская империя развалилась, мы должны помочь этому. Только после развала Украина станет свободной и заживет спокойно», добавил комбат.
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