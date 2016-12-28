Коханивський: Украинцы, не будьте легкомысленными! Россия реализовывает план по уничтожению Украины уже 300 лет!



Николай Коханивський, лидер добровольческого движения ОУН, прокомментировал озвученный в РФ план по уничтожению украинцев и Украины, отметив, что время никак не меняет Россию, и за триста лет не произошло никаких сдвигов,



«План по уничтожению Украины в РФ реализовывают уже триста лет, и к таким заявлениям нельзя относиться легкомысленно. Достаточно вспомнить страшные репрессии, три голодомора и резню Меньшикова. Такие заявления очень серьезные, и тут уже нужно начинать думать, кто останется, - Москва или



Он уверен, что у Украины только один сценарий – нужно добиваться уничтожения соседней страны-агрессора. «Нужно понять, что Москва не отпустит Украину, каждая передышка временная. Чтобы Московская империя развалилась, мы должны помочь этому. Только после развала Украина станет свободной и заживет спокойно», добавил комбат.

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Горячая тема: Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!» Николай Коханивський, лидер добровольческого движения ОУН, прокомментировал озвученный в РФ план по уничтожению украинцев и Украины, отметив, что время никак не меняет Россию, и за триста лет не произошло никаких сдвигов, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.«План по уничтожению Украины в РФ реализовывают уже триста лет, и к таким заявлениям нельзя относиться легкомысленно. Достаточно вспомнить страшные репрессии, три голодомора и резню Меньшикова. Такие заявления очень серьезные, и тут уже нужно начинать думать, кто останется, - Москва или Киев ? Злой мир не меняется, и украинцам нужно бороться, брать в руки оружие. Московская империя должна исчезнуть, сдохнуть, украинцы должны ее раздавить», заявил Коханивський.Он уверен, что у Украины только один сценарий – нужно добиваться уничтожения соседней страны-агрессора. «Нужно понять, что Москва не отпустит Украину, каждая передышка временная. Чтобы Московская империя развалилась, мы должны помочь этому. Только после развала Украина станет свободной и заживет спокойно», добавил комбат.