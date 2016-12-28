Нардеп: В России решили, что мало травить собственных граждан «стекломоем», они теперь травят европейцев

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Народный депутат Украины Олег Медуница на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что вчера сотрудники Сумского областного управления СБУ задержали партию фальсифицированных сигарет, которые направлялись из РФ, подделанных под один швейцарский бренд. Рыночная стоимость в Европе – почти 2 миллиона евро.По словам нардепа, это уже не первая партия контрабандных сигарет и спирта, направлявшегося из-за «поребрика», которая задержана работниками сумского СБУ. «Похоже, через Сумскую область проходит мощный трафик контрабанды, который наносит ущерб экономике европейских стран и Украины. Сегодня обратился к руководителям силовых структур государства с требованием создать межведомственную группу по борьбе с контрабандой на Сумщине. Отдельно обратился к прокуратуре Швейцарской Конфедерации, ведь контрабанда направлялась, похоже, именно туда, и преступная группа, скорее всего, имеет разветвленную сеть сбыта яда в этой стране. Хочу поблагодарить оперативникам и руководству Сумского управления СБУ за бескомпромиссную борьбу с контрабандой», – написал Олег Медуница.