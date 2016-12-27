валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии

Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии
На своей странице ВКонтакте Игорь Стрелков, бывший главарь боевиков, написал о том, в какой ситуации оказались российские военные, направленные в Сирию, информирует replyua.net.

Стрелков подчеркнул, что располагает точной информацией, которую он получил от человека, знакомого с российской операцией на территории Сирии. «У моего знакомого, офицера с большим опытом участия в спецоперациях, есть своя оценка действий российских военных в Сирии. По его словам, это даже хуже, чем было во вторую кампанию. Я приуныл… Надеялся, что в Сирии люди учатся для будущего, а получается, что мы продолжаем терять тех, кто учился раньше», пишет боевик. Пользователи прокомментировали его пост, отметив, что миф о самой сильной армии в мире теперь будет очень трудно поддерживать.

Один из пользователей написал, что сейчас ситуация действительно стала удручающей, и только ВКС пока что-то могут делать, хотя картинки в Пальмире совсем не радуют. Напомним, что ранее Стрелков сообщал о ситуации на Светлодарской дуге – по его словам, боевики несут огромные потери.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
9929

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии

Для дружбы с Путиным Трамп пойдет на беспрецедентное решение по Украине – Bild

Гройсман рассказал о нелегальной работе и анонсировал увеличение пенсий

Николай Чернотицкий: Чиновники боятся говорить правду и вопросов оппонентов, поэтому выбирают проплаченные эфиры

Друг Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Американист раскрыл значение скандального заявления Трампа о будущем ООН

Отменены полеты всех Ту-154 Минобороны России

Власти России приближают крах своей страны

Накануне голосования в ООН премьер Израиля звонил Порошенко и Гройсману

Израиль призывает евреев, живущих во Франции, срочно покинуть страну

 Новости за день