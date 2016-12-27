Стрелков поделился информацией о положении российских военных в Сирии

На своей странице ВКонтакте Игорь Стрелков, бывший главарь боевиков, написал о том, в какой ситуации оказались российские военные, направленные в Сирию, информирует replyua.net.
Стрелков подчеркнул, что располагает точной информацией, которую он получил от человека, знакомого с российской операцией на территории Сирии. «У моего знакомого, офицера с большим опытом участия в спецоперациях, есть своя оценка действий российских военных в Сирии. По его словам, это даже хуже, чем было во вторую кампанию. Я приуныл… Надеялся, что в Сирии люди учатся для будущего, а получается, что мы продолжаем терять тех, кто учился раньше», пишет боевик. Пользователи прокомментировали его пост, отметив, что миф о самой сильной армии в мире теперь будет очень трудно поддерживать.
Один из пользователей написал, что сейчас ситуация действительно стала удручающей, и только ВКС пока что-то могут делать, хотя картинки в Пальмире совсем не радуют. Напомним, что ранее Стрелков сообщал о ситуации на Светлодарской дуге – по его словам, боевики несут огромные потери.