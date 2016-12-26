валюта
СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Блогер: Путин дал команду засекретить полный список погибших в результате крушения Ту-154

Блогер: Путин дал команду засекретить полный список погибших в результате крушения Ту-154
В 12 часов вчера было объявление, что на борту летело не 92, а – 93 человека. Потом опять исправили на 92 и наложили на полный список соответствующий гриф. Теперь говорят о 91, включительно с членами экипажа. Масштабы «спасательной» операции фантастические. Сейчас поисковые работы в районе падения самолета ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Целый полк солдатов рыскает на берегу, что-то, или кого-то ищут. Заодно в операции принимают участие 3,5 тысячи лиц. Над морем летают 5 вертолетов и неустановленное количество БПЛА «Орлан-10».Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Павло Правый.

Блогер отмечает, что для примера, на АПЛ «Курск» работало 12 водолазов и 5 глубоководных аппаратов. «Может, кроме пропагандистов, танцоров и трех мелких генералов типа командующего военной полицией и худрука ансамбля Александрова, утонул кто-то действительно большой? Кто? Министр обороны? Начальник Генерального штаба? Глава ФСБ? Руководитель ИГРУ? А если этот «кто-то» вез с собой интересные документы о «их там нет» и военные планы», – задается вопросом Павло Правый.

По мнению блогера, вряд ли Путин будет выкидать сотни миллионов рублей на поиск журналистов или певцов. Один час полета Ми-8, например, стоит 3,5 тысяч долларов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154
Важное за сутки
25 дек 2016
50447

В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154

Возглавляющий комитет российской Госдумы по международной политике Алексей Ушаков на своей странице в Twitter прокомментировал яркое заявление Юрия Бирюкова, советника главы украинского государства,

26 дек 2016
26711

Появилось важное сообщение Минобороны России относительно катастрофы Ту-154

Согласно информации руководителя службы безопасности полетов ВВС России Сергея Байнетова, у лайнера российского Минобороны Ту-154, разбившегося вчера в Черном море, отсутствовали технические

25 дек 2016
11311

Крымские ватники о авиакатастрофе Ту-154: «Мы начинаем верить в карму»

Крымский Банедровец пишет о том, как крымские ватники в социальных сетях отреагировали на авиакатастрофу российского самолета Ту-154 с военными, журналистами и артистами на борту, летевшими в Сирию,

25 дек 2016
11034

Український дипломат: одну з версій падіння Ту-154 російський Слідком не озвучить, бо вона звучатиме надто моторошно

Український дипломат Євген Марчук на власній сторінці в Фейсбук розмірковує над тим, наскільки скоро ми дізнаємось правду про катастрофу російського літака Ту-154, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

Сотник: нечего скорбеть по тем, кто сделал сознательный выбор

НБУ: срочное сообщение для держателей еврооблигаций "ПриватБанка"

Журналист: Украина слишком долго жила иллюзиями

Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год

Путин придумал, кого сделать виноватым в срыве строительства Керченского моста

Синоптики о погоде перед праздниками: сильные дожди и мокрый снег

Сотник: у некоторых особей имеется лишняя хромосома выживания

Сазонов: СБУ перестала интересоваться чем-либо?

Запасы кукурузы и пшеницы в Украине начали снижаться

Муждабаев: и они все еще удивляются, почему мы не плачем

Блогер: Путин дал команду засекретить полный список погибших в результате крушения Ту-154

Муждабаев: ложь и воровство в России доходят до абсурда

Вашингтон Пост: после Сирии Запад больше не сможет доминировать в мире

Муждабаев: до российских "либералов" начинает что-то доходить

Исследователи назвали дату гибели Земли

Морг переполнен: в разведке сообщили о реальных потерях на Светлодарской дуге

Политолог: Украина не единственная в неоднозначной позиции в отношении израильских поселенцев

Донбасс стал серым придатком Украины – журналист

КНДР разрабатывает ракеты, способные долетать до США

В «ЛДНР» заявили о «сделке» Путина с Трампом по Украине

 Новости за день