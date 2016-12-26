Блогер: Путин дал команду засекретить полный список погибших в результате крушения Ту-154

В 12 часов вчера было объявление, что на борту летело не 92, а – 93 человека. Потом опять исправили на 92 и наложили на полный список соответствующий гриф. Теперь говорят о 91, включительно с членами экипажа. Масштабы «спасательной» операции фантастические. Сейчас поисковые работы в районе падения самолета ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Целый полк солдатов рыскает на берегу, что-то, или кого-то ищут. Заодно в операции принимают участие 3,5 тысячи лиц. Над морем летают 5 вертолетов и неустановленное количество БПЛА «Орлан-10».Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Павло Правый.
Блогер отмечает, что для примера, на АПЛ «Курск» работало 12 водолазов и 5 глубоководных аппаратов. «Может, кроме пропагандистов, танцоров и трех мелких генералов типа командующего военной полицией и худрука ансамбля Александрова, утонул кто-то действительно большой? Кто? Министр обороны? Начальник Генерального штаба? Глава ФСБ? Руководитель ИГРУ? А если этот «кто-то» вез с собой интересные документы о «их там нет» и военные планы», – задается вопросом Павло Правый.
По мнению блогера, вряд ли Путин будет выкидать сотни миллионов рублей на поиск журналистов или певцов. Один час полета Ми-8, например, стоит 3,5 тысяч долларов.