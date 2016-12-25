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Юрий Бутусов назвал Россию страной-катастрофой

Юрий Бутусов назвал Россию страной-катастрофой
На своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов дал свою оценку падению сегодняшним утром воздушного судна Ту- 154 принадлежавшего российскому оборонному ведомству, передает replyua.net. Согласно утверждению Бутусова, во всем мире с каждым днем уменьшается количество тех, кто с сочувствием относится к России. Кроме того, отметил он, РФ – это страна катастрофа, так как ее президент Владимир Путин уже не может найти способа завершения развязанных им же «маленьких победоносных войн». Журналист подчеркнул, что во времена Российской империи Москва везде была причастна к войне, и в результате все завершилось ее распадом и потерей многочисленных земель. Точно такой же политики придерживались власти СССР, что тоже привело к распаду и утратой немалого количества земель. И вот сейчас, написал в завершении своего поста Юрий Бутусов, по аналогичному сценарию развиваются события в путинской «управляемой демократии».

Стоит напомнить, что в момент, когда произошло крушение самолета Ту-154, на его борту пребывали 84 пассажира и 8 членов экипажа. По утверждению российского военного эксперта Вадима Лукашевича, не исключено, что это мог быть теракт.
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