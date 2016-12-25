Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался пропагандист, оболгавший силы АТО

Украинский журналист Руслан Дейниченко на своей странице в Twitter сообщил, что одной из жертв разбившегося сегодня самолета Ту-154 недалеко от Сочи оказался его коллега Павел Обухов из ТВ «Звезда». Как передает replyua.net, погибший в свое время сообщал о выстроенном украинскими «карателями» живом щите из мобилизованных военнослужащих в городе Дебальцево Донецкой области.
Помимо этого, на странице украинского блогера Марины Данилюк-Ярмолаевой в Facebook сообщается, что пассажирами разбившегося борта стали и иные пропагандисты Кремля. В их числе – журналист телеканала НТВ Михаил Лужецкий, который два года назад был удостоен награды «За заслуги перед Отечеством» II степени за Крым, то есть, отметила Данилюк-Ярмолаева, за раскачивание ситуации. А корреспондент «Первого канала» Дмитрий Рунков был, можно сказать, сопровождающим российских военных в Сирии. Также им были сняты многочисленные материалы о деятельности сепаратистов, обстрелах Алеппо, военной полиции и освобождении разрушенного Алеппо от так называемых «террористов». Кроме того, он рассказывал о переговорах по Донбассу и освобождении из российской тюрьмы Надежды Савченко. Блогер отметила, что среди пассажиров Ту-154 была Елизавета Глинка, которая постоянно освещала события в Сирии и оккупированных территориях Донбасса.