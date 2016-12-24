Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Известный политический эксперт и обозреватель Тарас Черновил, вспоминая об очередной годовщине со дня рождения своего отца, великого украинского политика Вячеслава Черновила, напомнил украинцам о том, что, если бы народ вовремя «сделал работу над ошибками», то мог бы сегодня жить в совсем другой стране.
«Сегодня день рождения Вячеслава Черновила. Как бы мы могли сегодня жить, какую бы страну построили, если бы... Эти вечные «бы». Если бы тогда услышали, если бы поняли, если бы поддержали, если бы не убили, а убивали ведь тоже не совсем чужие – свои, доморощенные. И добивали при жизни тоже не только коммунисты, больше постарались все эти «большие патриоты», – написал Черновил в Facebook.
По его словам, если бы украинцы вовремя сделали правильные выводы, то сегодня бы ко дню рождения Вячеслава Черновила можно было вспомнить какие-то другие слова, а в его трудах и статьях сотни фраз, достойных стать крылатыми выражениями и афоризмами. Вместо сотен фраз, отмечает Черновил, вспоминается одна : «Что же мы за народ такой, что своих уничтожаем…».
Напомним, Вячеслав Черновил – известный украинский политик, родился 24 декабря 1937 года, погиб при странном стечении обстоятельств 25 марта 1999 года в автокатастрофе.