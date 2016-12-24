Эксперт рассказал, как можно договориться с Путиным по Украине

Украинским властям нельзя входить в контакты с главарями террористических «ЛДНР» до тех пор, пока экономика РФ не обрушится под натиском санкций. Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Юрий Карин, редактор сайта Информационное сопротивление и военный эксперт.
«Скажите, с кем там можно договориться? Договариваться нужно только с одним человеком, и это Путин. Нужно ему сказать, чтобы его орлы сложили оружие, потому как Россия уже обложена санкциями со всех сторон, и орлов больше нечем кормить. Когда РФ и Путина окончательно дожмут санкциями, тогда и будет разговор», подчеркнул Карин. По его мнению, в этом случае Путин будет готов принять решение, и тогда можно будет о чем-то разговаривать, а сейчас выбора пока нет.
Напомним, что ранее Надежда Савченко провела тайную встречу в Минске с главарями боевиков Плотницким и Захарченко. По словам нардепа, она обсуждала с главами «ЛДНР» возможный обмен заложниками. Такие действия Савченко вызвали волну негодования, несколько дней назад ее исключили из делегации ПАСЕ.