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Путін втягнув Трампа у ядерну гонку

Путін втягнув Трампа у ядерну гонку
Громадськість ще й досі вбачає у висловлюваннях новообранного президента США Дональда Трампа нотки перевиборчої агітації. Саме така реакція з’явилася, після того, як Трамп заявив про готовність посилити в США ядерне озброєння. При цьому експерти заявляють, що саме президент РФ Володимир Путін змусив Дональда Трампа до таких заяв.

За словами журналіста Олексія Мельника, протягом останніх 50 років провідними та потужними країнами світу вважаються не ті, що володіють нафтою, газом, золотом та іншими природніми ресурсами, а ті у кого найбільше ядерної зброї. Росія і США на сьогодні беззаперечні лідери. Кількість ядерних зарядів, що зараз стоять на озброєнні у цих країн (РФ – 1790 одиниць, США – 1730 одиниць). На думку журналіста, цієї кількості ядерної зброї цілком вистачить, щоб стерти з лиця землі все своє населення.

«Заява Трампа про нарощування ядерного арсеналу – це всього лише свідчення того, що в Росії Путін вирішив по-тихому піти у відрив від США, значно наростивши ядерну зброю. Заява Трампа – це суто політичний меседж для Путіна про те, що не варто грати нечесно і припинити нарощувати ядерний потенціал», – зазначив Олексій Мельник.
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