Украинцы начали забывать о войне в Украине, когда отменили мобилизацию, – волонтер

Известный украинский волонтер, основатель движения «Возвращайся живым» Виталий Дейнега считает, что в последнее время интерес общества к войне на Донбассе катастрофически упал. По мнению волонтера, это связано, прежде всего, с тем, что люди почувствовали себя в безопасности, ведь пришла уверенность, что в любой момент к ним в дверь не постучит военком и не заберет на войну.
По словам волонтера, украинцы начали сравнивать войну на Донбассе с войной в Сирии, которая где-то далеко и их не коснется. «Несмотря на то, что в Украине набирает популярности контрактная армия, украинцам нельзя забывать о том, что, во-первых, Донбасс – это не Сирия, а наша страна, которую защищают наши соотечественники, а во-вторых, без поддержки обычных украинских граждан, нам победы не видать», – отметил Виталий Дейнега.
Также волонтер поделился своими мыслями относительно того, как может разворачиваться ситуация в дальнейшем. Первый вариант, это силовое освобождение Донбасса, когда ВСУ выйдут на границу с Россией, окружат Донбасс, который за пару дней сдастся. «Второй вариант. Это то, что у нас называют «интеграцией». Интеграция на условиях России. То есть мы берем раковую опухоль и в тело Украины ее запихиваем. И ждем, пока Украина умрет», – резюмировал волонтер.