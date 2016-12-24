валюта
СпецтемаПортников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Украинцы начали забывать о войне в Украине, когда отменили мобилизацию, – волонтер

Украинцы начали забывать о войне в Украине, когда отменили мобилизацию, – волонтер
Известный украинский волонтер, основатель движения «Возвращайся живым» Виталий Дейнега считает, что в последнее время интерес общества к войне на Донбассе катастрофически упал. По мнению волонтера, это связано, прежде всего, с тем, что люди почувствовали себя в безопасности, ведь пришла уверенность, что в любой момент к ним в дверь не постучит военком и не заберет на войну.

По словам волонтера, украинцы начали сравнивать войну на Донбассе с войной в Сирии, которая где-то далеко и их не коснется. «Несмотря на то, что в Украине набирает популярности контрактная армия, украинцам нельзя забывать о том, что, во-первых, Донбасс – это не Сирия, а наша страна, которую защищают наши соотечественники, а во-вторых, без поддержки обычных украинских граждан, нам победы не видать», – отметил Виталий Дейнега.

Также волонтер поделился своими мыслями относительно того, как может разворачиваться ситуация в дальнейшем. Первый вариант, это силовое освобождение Донбасса, когда ВСУ выйдут на границу с Россией, окружат Донбасс, который за пару дней сдастся. «Второй вариант. Это то, что у нас называют «интеграцией». Интеграция на условиях России. То есть мы берем раковую опухоль и в тело Украины ее запихиваем. И ждем, пока Украина умрет», – резюмировал волонтер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
23 дек 2016
10266

Пономарь: новые санкции США против России - рождественский подарок Обамы

Олег Пономарь сообщает на своей странице в Фейсбуке, что полномочия Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки еще не закончились, и он «порадовал» Российскую Федерацию новым

23 дек 2016
8590

Стрелков рассказал о боях на Донбассе, больших потерях и дезертирстве боевиков

Один из бывших главарей пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков, также известны обществу как Гиркин, обнародовал информацию о серьезных боевых действиях, которые, по его словам, сегодня

Последние новости

Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

Блогер: Готов подписаться под каждым словом Владимира Гройсмана

Рабинович: Обама заставил Путина сильно нервничать и обижаться

Программа МВФ была перевыполнена Нацбанком, - Чурий

СМИ: братья Суркисы стали главными «жертвами» «ПриватБанка»

Роман Цимбалюк: То, что в России называют «вставание с колен», в Украине называют «оккупацией»

Саакашвили: ОПЗ до сих пор под контролем людей Яценюка

Астролог рассказал, когда Украина вступит в ЕС

В «Оппозиционном блоке» созрели: хотят перевыборов

Шендерович: ворованное всегда приходится отдавать

В Гонконге началась продажа самых маленьких квартир в мире

Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

Ющенко рассказал, как «Межигорье» ускользнуло от Тимошенко

 Новости за день