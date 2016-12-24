Порошенко докажет любовь к украинцам, когда начнет раздавать свои деньги, - Грицак

Ярослав Грицак, профессор Украинского католического университета и известный историк, считает, что украинский глава Петр Порошенко может только одним способом доказать, что у него благие намерения для своего народа, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.
В своей колонке профессор написал, что с нового года Порошенко должен доказать свою любовь к Украине, и для этого ему придется действовать только по одному сценарию – публично раздавать свои деньги всем нуждающимся, то есть на благотворительные цели. «Хочу пожелать всем украинцам стать богаче в новом году, а вот Петру Порошенко делаю другое новогоднее обращение – становитесь беднее, господин Порошенко. Чем убедительнее это будет, тем лучше», пишет Грицак. По его словам, президент занимается благотворительностью, однако этого не афиширует.
«На слухи полагаться не хочу. Просто хочется увидеть, как президент раздает через фонды деньги ветеранам, беженцам, пенсионерам, инвалидам войны, талантливым молодым ученым и всем, кто не защищен. Порошенко может стать «украинским Соросом», подчеркнул профессор.