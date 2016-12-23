Блогер: Коломойский миллиард заработать может, а женщину удовлетворить – нет

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявления экс-руководства «ПриватБанка» о том, что именно глава НБУ Валерия Гонтарева «загнала» банк в кризис. По словам журналиста, выходит, что председатель НБУ Валерия Гонтарева – это самая, что ни на есть, финансовая Екатерина Медичи и банковская Елизавета Тюдор наших дней. Когда украинские банкиры кладут детей спать они, им говорят: «Придет за тобой Гонтарева... Ее сам МВФ во всем слушается».
По словам блогера, все оправдания бывшего руководства «ПриватБанка» свелись к тому, что Гонтарева не любит Коломойского. «Глава Нацбанка изменила правила игры на финансовом рынке и отменила международные стандарты связанных лиц – и МВФ на то отреагировал, как мышь Соня на Шляпника. Зевнул и заснул дальше», – отметил Вовнянко.
Также, если верить заявлениям компании Коломойского, дыры в 148 млн грн. в Привате на самом деле не было – то Гонтарева, как колдунья Золушки, пришла, махнула, изменила правил игры, и залоговое имущество Привата превратилось в дыру, то есть Приват на самом деле – действенный и прибыльный банк, а еще Приват связанным лицам кредитов не давал, ну, разве что немножко.
«После всего нытья господина Коломойского, который проснулся и понял, что государственный «Приват Банк» таки будет работать и процветать, хочется сказать, что он – хороший ты мужик, но – не орел! Миллиард заработать может, а женщину удовлетворить – нет. Вед женщина, которая тебя не любит – страшная сила. Особенно – Гонтарева!».