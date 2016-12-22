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Украина грубо нарушает устав ООН – военный эксперт

Украина грубо нарушает устав ООН – военный эксперт
Военный эксперт Олег Жданов в своем блоге для «Обозревателя» пишет об опубликованном группой международных следователей Bellingcat докладе, передает replyua.net. По словам авторов документа, в нем присутствуют новые факты, доказывающие военное вмешательство РФ на Донбассе. Имеются в виду, в частности, артиллерийские обстрелы украинских военнослужащих. По словам Жданова, этим докладом эксперты хотят добиться двух целей: рассказать, что на Донбассе никакой не гражданский конфликт, а настоящая война России против Украины. Кроме того, при помощи подобных информационных посылов Запад хочет заставить украинскую власть, наконец, признать войну войной. И подобных фактов сейчас немало. Олег Жданов считает, что Украина нарушила устав ООН, так как принятая этим органом резолюция утверждает, что Кремль прибег к оккупации части украинской территории. Согласно принятым международным нормам, если оккупация была совершена с использованием армии, это равнозначно войне.

В связи с этим, эксперт делает вывод, что если бы Киев официально признал все, что происходит на Донбассе, войной, в мире реакция на действия Кремля была бы совершенно другой. Сложно сказать, были бы введены против России такие санкции, как к Ирану, но то, что отношение Запада к Путину было бы гораздо жестче – совершенно очевидно.
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