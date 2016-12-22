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Денис Казанский пояснил, в чем отличие между «ДНР» и «ЛНР»

Денис Казанский пояснил, в чем отличие между «ДНР» и «ЛНР»
По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, самопровозглашенного лидера боевиков «ДНР» Александра Захарченко нужно считать таким же циничным мародером, как и его «коллегу» из непризнанной «ЛНР» Игоря Плотницкого, передает replyua.net. В то же время главарю «ДНР» удалось достичь больше успеха в процессе построения вертикали власти на территориях, оказавшихся под оккупацией. Казанский утверждает, что и Донецк, и Луганск по-прежнему двигаются по довоенным направлениям.

Журналист считает, что в Донецке постоянно имела место «брежневщина», предусматривающая строгую вертикаль власти, без никаких намеков на плюрализм, в то время, как в Луганске никогда не прекращалось настоящее соперничество и конкуренция.

Денис Казанский подчеркнул, что подобны традиции сохраняются и по сегодняшний день. После назначения в Донецке Захарченко ему никто даже не пытается составить конкуренцию. Захарченко не способен предлагать идеи, он также занимается мародерством, как и главарь «ЛНР». Александр Захарченко имеет свою вертикаль и собирает со всех предпринимателей деньги, а еще убрал всех, кто пытался хотя бы критиковать его. А в Луганске продолжалось ведение междоусобных войн.

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