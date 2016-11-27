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Как изменилась Украина за три года после Майдана – мнение эксперта

Как изменилась Украина за три года после Майдана – мнение эксперта
Своими размышлениями о том, что изменилось в Украине спустя три года после событий на Майдане в своей статье для «Нового времени» поделился Евгений Головаха, являющийся заместителем директора Института социологии НАН Украины. Как передает replyua.net, за это время можно говорить об улучшившихся ценностях, которые имеют отношение к контролю власти и активности в социальной жизни. Однако Головаха констатировал ухудшение в настроении общества.

Восприятие нынешней ситуации в Украине среди граждан в значительной мере ухудшилось в сравнении с показателями 2014 года. Тогда многие надеялись, что в стране, наконец, начнутся глубинные изменения. Вместе с тем, в значительной мере стали лучшими мотивы, влияющие на поведение человека и регулирующие его степень активности. Сейчас люди начали значительно больше внимания уделять ценностям. И вот с такими ценностями украинскому обществу и нужно будет жить далее.

Говоря об идее организации третьего Майдана, Евгений Головаха отметил, что сейчас поддержка этой идеи находится на самом низком уровне, поскольку в обществе существует четкое понимание последствий такого расклада сил. Мало того, что есть риск нового этапа акций протеста общества, из-за чего есть риск потери государственности, но также не стоит забывать о внешних силах, которым протесты в Украине только на руку.
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