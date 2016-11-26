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Казарін: майка з Че – те ж саме, що майка з Моторолою

Казарін: майка з Че – те ж саме, що майка з Моторолою
Журналіст Павло Казарін на своїй сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями, викликаними смертю колишнього очільника Куби Фіделя Кастро та реакцією на неї у соціальних мережах, - про це інформує replyua.net.

Казарін вважає, що реакція на смерть Кастро – непоганий лакмус для виявлення справжніх поглядів людей. Адже захоплюватись революцією на Кубі може тільки людина, нездатна вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки. Для будь-кого, хто вміє думати, майка з Че – все одно, що майка з Моторолою чи Гіркіним-Стрєлковим.

У випадку з Кубою йдеться про таку ж саму революцію на експорт, партизанщину і сутички з урядовими військами. Різниця лише в локації – не Донецьк і Луганськ, а Болівія і Конго. Не можна захоплюватись «команданте» і в той же час засуджувати донецьких терористів, адже різниця між ними хіба в стилі. А сама Куба – чудовий приклад держави, де перемогли маргінали. Милуватись нею зручно з чималої відстані, але жити там неможливо. Якщо нічого не зміниться, то за кілька років і Донецьк отримає вулицю Мотороли, площу Захарченка та провулки Гіві і Мільчакова. Сьогодні «острів свободи» дійсно став трохи вільнішим. Будемо сподіватись, що скоро це чекає і на Донбас, - зауважує журналіст.
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